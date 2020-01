Ciclista salva cane abbandonato in strada caricandoselo in spalla per chilometri

Si stavano allenando su una strada nella provincia argentina di Rio Negro questi 3 ciclisti, Rodri, Alan ed Emiliano, quando hanno notato un cane bianco e nero che vagava da solo in mezzo alla strada. Poteva finire sotto un’auto e così, per evitare la tragedia, lo hanno soccorso e gli hanno offerto dell’acqua dalla borraccia.

Il cane era evidentemente disidratato e viste le condizioni, uno dei ciclisti ha deciso di caricarlo in spalla e di portarlo fino in città, pedalando per chilometri. Uno sforzo non da poco considerato che non era un cucciolo ma un cane di taglia medio grande.

Su facebook il Marican Team, di cui i 3 ciclisti fanno parte, ha scritto dopo aver condiviso le foto del cane:

“Rodri, Alan ed Emiliano da Villa Regina durante il loro allenamento hanno aiutato un cucciolo abbandonato che era disidratato, idratato e si avvicinava all’area urbana!”

La commovente scena è stata ripresa in un video diventato in breve tempo virale, con oltre 600mila visualizzazioni in poche ore.

Non è chiaro, al momento, se il cane sia stato adottato da uno dei ciclisti o affidato a un’associazione, sta di fatto che grazie alla solidarietà adesso è salvo.

Photo Credit: Facebook