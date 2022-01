Choco, il ragazzo che festeggiava con i suoi cani per strada ora ha un posto dove vivere

Il commovente video in cui Choco festeggia il compleanno dei suoi amati cani gli ha cambiato la vita. Ora lui e i suoi amici a quattro zampe Shaggy e Nena hanno una casa, vestiti e cibo.

All’inizio di gennaio Yissel Rodríguez ha pubblicato sui social un commovente video in cui si vede un giovane senzatetto di Bucaramanga, in Colombia, mentre celebrava per strada con candeline e torta il compleanno dei suoi due amati cani. Questo filmato ha cambiato la vita dei suoi protagonisti: José Luis Matos, meglio conosciuto come “Choco”, e i suoi cagnolini Shaggy e Nena.

La sua storia ha fatto il giro del mondo toccando il cuore e facendo riflettere milioni persone, alcune delle quali non si sono fermate solo a guardare il video, ma – ispirate da chi pur avendo poco condivide tutto quello che ha con gli altri – hanno aiutato Choco a trovare una casa, vestiti e cibo per lui e per i suoi amici pelosi.

Il mio cane stava festeggiando il suo compleanno e io volevo dargli un quarto di pollo, ma non potevo permettermelo. Ho visto però una signora che stava per buttare via una torta e le ho chiesto di regalarmela. Lei me l’ha data dicendo: ‘Prendila, figliolo, ne fai un uso migliore di me’. Poi sono andato in un negozio e ho chiesto al proprietario ‘mi dia delle candeline, non gli chiederò nient’altro'”, ha raccontato Choco.

Choco ha un account su Instagram con più di 167mila followers, attraverso il quale ci mostra come vive ora insieme a Shaggy e Nena e con cui ringrazia tutte quelle persone che non sono rimaste indifferenti e gli hanno teso una mano, rendendo tutto questo possibile, a partire da Yissel.

LEGGI anche: 10 ottimi motivi per adottare un cane nel 2022

Grazie alla persona che mi ha registrato perché mi ha cambiato la vita e spero di poter fare delle fondazioni per i piccoli animali di tutto il mondo”, ha confessato Choco commosso da tutte le attenzioni che ha ricevuto fin dalla pubblicazione del video.

Lo slancio e la visibilità che ha guadagnato dopo la pubblicazione del video ha permesso a Choco di ricominciare a sognare. Ha un posto dove dormire e non deve più cercare una fonte d’acqua per farsi il bagno. Vuole dedicarsi alla musica urbana e aprire una fondazione per aiutare tutti i cagnolini che ora vivono per strada, per continuare a condividere tutto quello che ha con chi ne ha bisogno e moltiplicarlo in amore.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Choco / La Semana / El Heraldo

LEGGI anche: