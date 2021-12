Cerca casa il gatto a cui hanno sparato più colpi con una violenza inaudita e gratuita

Miele è un adorabile gatto randagio, dal manto bianco e arancione, che ha dovuto subire un delicato intervento al dorso e al bacino. Nessun incidente o litigio con altri gatti o animali.

Il povero micio, che vive ad Anguillara Sabazia (in provincia di Roma) è vittima della cattiveria assurda e gratuita dell’uomo: è stato ferito ben due volte, in momenti diversi, con da una carabina ad aria compressa. Gli spari gli hanno provocato atroci sofferenze e ferite profonde.

È con grandissima amarezza che constatiamo che fra i nostri concittadini si nasconde qualcuno che compie azioni di una crudeltà tanto spaventosa quanto incomprensibile e siamo anche molto preoccupati per tutti i gatti che vivono liberi in quella zona – spiega su Facebook l’associazione Anguillara Sabazia Protezione Animali (A.S.P.A), che si sta prendendo cura del tenero micione. – Naturalmente abbiamo segnalato l’accaduto ai Carabinieri, alla Polizia locale e chiediamo anche a tutti voi, in particolare agli abitanti della zona Stazione, la massima attenzione e vigilanza perché episodi del genere non si devano ripetere.

Dopo l’accaduto, Miele è stato subito sottoposto ad un’operazione al ventre e al dorso per rimuovere il pallino e gran parte delle schegge in cui si era frantumato, spezzandogli il bacino.

Ora è convalescente, desideroso solo di attenzione e di coccole: sono passate ormai 4 settimane e pian piano potrà iniziare a muoversi per ricreare la muscolatura – fa sapere l’associazione A.S.P.A – Non sappiamo ancora come uscirà da questa brutta situazione; fra un mese sarà portato alla visita di controllo e gli saranno fatte nuove radiografie per conoscere lo stato del bacino ed un’eventuale prognosi. Certamente vi terremo informati e chiederemo il vostro aiuto per trovargli una casa calda e accogliente con persone che gli vogliano bene.