Arriva Catflix, la piattaforma streaming con le serie TV che hanno per protagonisti i nostri amici gatti

Dalla “CATsa de Papel” a “Stranger CATS” a “CAT Wars”, i più iconici titoli del cinema e dello streaming sono stati rivisitati in chiave felina

Se siete amanti dei gatti e appassionati delle serie Tv, questa nuova, esilarante piattaforma dello streaming fa per voi: si chiama CATflix e, facendo il verso alla più nota Netflix, propone brevi video parodia delle più famose serie TV del momento con protagonisti dei dolcissimi gattini. Ecco quindi un pelosissimo Luke Skywalker confrontarsi con suo padre in CAT Wars, oppure il Professore spiegare ai suoi compari un diabolico piano in CATsa de Papel o ancora un’attempata gattina Rose che ricorda la sua struggente storia d’amore con Jack in TitaniCAT. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutti i generi.

Si tratta della campagna pubblicitaria di un’azienda cilena che produce cibo per gatti (questo spiega perché Catflix sia disponibile solo in spagnolo), resa subito virale attraverso la condivisione dei video sul social. La campagna ha anche uno scopo benefico a favore dei gatti: parte degli introiti generati dalla piattaforma è infatti donata ad un’associazione che si occupa della cura dei gatti in difficoltà.

Come detto, si tratta per il momento di un brevi video di pochi minuti, che replicano momenti iconici dei film o che trasmettono l’atmosfera delle serie TV. Ma, visto il successo clamoroso di questi contenuti e della piattaforma, i creatori di Catflix non escludono il progetto possa espandersi, arrivando a creare video più lunghi e magari addirittura serie con diversi episodi – proprio come avviene su Netflix.

Ecco l’elenco completo dei titoli che si possono trovare sulla piattaforma:

Stranger CATS (Stranger Things)

DarCAT (Dark)

La CATsa de Papel (La Casa di Carta)

CAT Mirror (Black Mirror)

CAT Wars (Guerre Stellari)

CATman (Batman)

Breaking CAT (Breaking Bad)

Paranormal CATivity (Paranormal Activity)

CAT of Thrones (Il Trono di Spade)

CATformers (Transformers)

TitaniCAT (Titanic)

CAT Bill (Kill Bill)

Dura de CATzar (Die Hard)

CATzadores de Mitos (MythBusters)

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Catflix

Ti consigliamo anche: