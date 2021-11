A Catania salvato cane abbandonato tra i rovi: aveva muso e zampe legati con del nastro adesivo

Aveva muso e zampe legati con del nastro adesivo, il cane ritrovato a Catania dalla LAV, fortunatamente salvato prima che fosse troppo tardi, in seguito a una segnalazione.

Si trattava di una femmina e avrebbe potuto morire soffocata se non fosse stato per il tempestivo intervento dell’Unità di Emergenza, affiancata dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Municipale e dal soccorso veterinario. Non è stato semplice raggiungerla perché era intrappolata tra i rovi, con la museruola fissata con del nastro adesivo.

Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità di Emergenza LAV, ha spiegato che al momento del ritrovamento, la cagnolina era visibilmente spaventata. Vittima innocente di – autentica crudeltà -.

La LAV nel frattempo ha sporto denuncia contro ignoti, i responsabili infatti non sono stati ancora individuati.

Durante le nostre attività di aiuto ai rifugi e cani liberi in Sicilia la nostra unità d’emergenza ha ricevuto una… Posted by LAV on Sunday, November 7, 2021

È davvero assurdo che possano accadere cose simili e che l’uomo possa arrivare a tanta crudeltà. Il maltrattamento di animali è un reato! Un simile gesto, come ha ricordato la stessa Rezzaghi, va condannato senza se e senza ma.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTI: LAV

Leggi anche: