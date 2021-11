Cappottino per cani: serve davvero? Ecco quando ha senso metterlo

Le temperature troppo rigide possono diventare fastidiose anche per i nostri cani, nonostante siano protetti naturalmente dal loro pelo. Per proteggere gli amici a quattro zampe dal freddo, dal vento e dalla pioggia c’è chi in inverno opta per appositi cappottini (che qualcuno considera inutili oltre che ridicoli). Ma ha davvero senso utilizzarlo per tenere al caldo il proprio cane o si tratta soltanto di un accessorio che non ha alcuna utilità? La risposta è: dipende. Scopriamo le circostanze in cui è consigliato e quando, invece, si rivela superfluo.

Quando usare il cappottino per cani: i fattori da considerare

Per capire se ha senso far indossare un piccolo cappotto al proprio cane, occorre prendere in considerazione alcuni fattori, a partire dalla taglia dell’animale e dal tipo di pelo.

Taglia e razza

Ad aver bisogno di maggiore protezione dal freddo sono i cani di piccola taglia come i Chihuahua, il Barboncino e il Pinscher, che non tollerano molto le temperature rigide, al di sotto dei 5°C. Molti cani di piccola taglia non hanno un pelo fitto o addirittura il cosiddetto sottopelo, che serve da isolante.

Il discorso cambia per razze come gli Husky, i Chow Chow e i Pastori maremmani, che grazie al loro pelo folto riescono a sopportare tranquillamente anche le temperature più basse. Inoltre, per i cani che hanno uno strato adiposo ridotto e poca massa muscolare sono più esposti al freddo rispetto a quelli con più grasso.

Età e condizioni di salute

Un altro elemento da considerare è l’età del proprio cane. Generalmente i cuccioli e gli esemplari più anziani sono più suscettibili al freddo. In presenza di freddo sarebbe meglio proteggerli con un cappottino, a maggior ragione se si tratta di taglie piccole e a pelo corto o animali già leggermente debilitati fisicamente.

Attività fisica del cane

Infine, l’uso del cappottino dipende anche dal tipo di attività fisica deve fare il vostro cane. Se fa freddo e lo state portando a fare una semplice passeggiata, può essere utile utilizzarlo. Ma se vi trovate con il vostro amico a quattro zampe in un parco dove corre e gioca con altri cani potete evitare di mettergli il cappottino, che può anche limitarlo un po’ nei movimenti.

Ricordatevi sempre che il cappottino (così come l’impermeabile) non andrebbe mai visto come un semplice accessorio di moda. Troppe persone tendono a utilizzare maglioncini, cappucci e altri accessori inutili, che possono rappresentare un fastidio per l’animale.

