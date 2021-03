Scambiato per randagio, capotreno fa scendere un gatto dall’Intercity. Aiutiamo a ritrovare Grisù!

Grisù, un gatto di 14 anni dal pelo lungo e rossiccio, è salito la scorsa domenica su un treno Intercity insieme ai suoi proprietari per raggiungere Torino. Ma il viaggio del micio, iniziato da Lecce, si è interrotto improvvisamente nella notte a Pescara, dove l’animale domestico è stato costretto a scendere dal capotreno che lo ha scambiato per un randagio.

Tutto è avvenuto mentre i proprietari di Grisù stavano dormendo. Il giorno successivo, al loro risveglio, la coppia di Lecce si è accorta che il trasportino era vuoto e che il loro gatto era sparito apparentemente nel nulla. Dopo lo spavento è arrivata l’amara scoperta e l’ammissione dell’errore da parte del capotreno.

Dal momento della sua scomparsa sono scattate subito le ricerche. La figlia della coppia di anziani ha lanciato un appello su Facebook nella speranza che qualcuno a Pescara abbia visto Grisù:

Sono tanti i cittadini che nelle ultime ore si sono riversati nei pressi della stazione di Pescara, “armati” di trasportini. Per ritrovare il micio si stanno mobilitando diverse associazioni animaliste, in particolare l’Enpa di Pescara.

“Stiamo facendo tutto il possibile per riportare Grisù a casa. I nostri volontari della Sezione di Pescara, che ringrazio di cuore dell’impegno, si sono attivati fin dal primo momento per trovare la gatta.” – spiega Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’Enpa. – Inoltre abbiamo diffidato Trenitalia di prendere provvedimenti nei confronti del responsabile di questa assurda condotta che si è reso colpevole del reato di abbandono di animali e maltrattamento, nonché di attivare tutte le risorse possibili per trovare la micia. Ci riserviamo anche di presentare un esposto per l’accertamento dei fatti e di costituirci parte civile nel caso in cui il responsabile venga rinviato a giudizio per i reati commessi. Dopo tante campagne a favore degli animali, dopo tanti passi in avanti per agevolare le numerosissime famiglie che viaggiano con animali questa condotta da parte di Trenitalia è davvero inaccettabile. Se si fosse perso un minore o un anziano sarebbe stato fatto scendere forse dal treno? Il gatto tra l’altro, sicuramente non dall’aspetto randagio, era molto anziano e abituato alla cattività. Speriamo con tutto il cuore che la situazione si risolva nel migliore dei modi possibili ma cose di questo tipo non devono più succedere”.