Canile chiuso per mancanza di cani: sono stati tutti adottati

A prima impressione fa pensare a una chiusura definitiva, dovuta a chissà quale triste motivo, la foto pubblicata su facebook dall’associazione animalista ENPA di Thiene-Schio, a Vicenza, ma quelle gabbie vuote, senza cani, in realtà nascondono una bella notizia.

Il canile sanitario Altovicentino gestito dai volontari ha infatti annunciato la chiusura per il giorno 6 febbraio a causa dell’assenza di amici a quattro zampe. Non perché siano stati rubati o siano misteriosamente scomparsi nel nulla, semplicemente perché sono stati tutti adottati:

“📣📣📣COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. DOMANI IL CANILE RESTERÀ CHIUSO PER………………

MANCANZA DI CANI!!!!!! Il canile sanitario Altovicentino è vuoto.

Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro.”

Un traguardo raggiunto grazie all’impegno dei volontari, che hanno fatto tutto il possibile per offrire una vita migliore ai loro amici animali, anche grazie all’impiego dei canali di comunicazione online, tramite apposite sezioni per l’adozione e la pagina facebook sempre aggiornata. Traguardo che era già stato raggiunto nel Natale 2016, quando il canile era rimasto vuoto per lo stesso motivo.

Buon pomeriggio da Hero, l" ultimo adottato di ieri❤Con lui a casa il canile è rimasto vuoto Pubblicato da ENPA Thiene Schio su Giovedì 6 febbraio 2020

Sebbene al momento sia deserto, alcuni cani tra i “superstiti” sono momentaneamente in affido presso le abitazioni dei volontari e possono pertanto essere adottati da nuove famiglie. L’elenco dei cani può essere consultato sul sito dell’ENPA, dove sono riportati numero di telefono e mail per ricevere informazioni.

Complimenti per l’ottimo lavoro svolto!

