Ristoratore uccide otto cani in due ore con freccette avvelenate per preparare hot-dog

Prima li ha rubati, gli ha sparato delle freccette tossiche e poi li ha uccisi per preparare degli hot dog. Un ristoratore è stato arrestato nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale,con l’accusa di aver fatto una piccola strage di cani: nel giro di due ore ne ha uccisi otto per poi servirli in un panino.

E’ salito in sella al suo scooter e ha fatto razzia di animali. L’uomo di nome Chen è il proprietario di un ristorante e davanti alle manette, ha detto ai poliziotti che ha ucciso i cani perchè la carne durante l’inverno è molto costosa. Come si vede dalle immagini i cagnolini sono stati colpiti da freccette avvelenate; il fatto risale al 15 dicembre ma solo adesso è stato reso noto. A denunciare l’episodio sono stati alcuni residenti che hanno assistito alla scena agghiacciante.

Dopo averli colpiti, l’uomo ha messo i cani in un sacco nero per poi macellarli probabilmente direttamente nella cucina del ristorante.

In un post sui social media cinesi, la polizia ha spiegato che il ristoratore ha ucciso perché voleva vendere hot dog a tutti i costi e la carne nel periodo invernale ha prezzi elevati e quindi ha deciso di rubarli. Ha comprato un arco e frecce velenose e ha colpito questi poveri animali. Il video della polizia mostra immagini raccapriccianti che noi abbiamo scelto di non mostrare, tuttavia sono disponibili qui.

Ogni anno in Cina hanno la stessa sorte circa 10milioni di cani, la maggior parte di loro sono animali domestici rubati ai loro affetti.

