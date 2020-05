Questi due cani si sono abbracciati per strada facendosi le feste e il perché vi sorprenderà

Non si vedevano da quando erano cuccioli e poi erano stati adottati da due famiglie diverse, eppure questi due cagnolini quando si sono incontrati per caso in strada, si sono subito riconosciuti.

Una storia simpatica, quella raccontata da Libby Pincher sul proprio profilo Twitter.

La ragazza riporta una conversazione del padre e l’immagine dei due cani che sembrano quasi abbracciarsi. Monty e Rosie, che differiscono solo per il colore, uno bianco, l’altro nero, sono nati nella stessa cucciolata lo scorso giugno. Erano sei in tutto, ma i due fratelli stavano particolarmente vicini, per questo nonostante non si fossero più visti, in strada si sono riconosciuti, dando vita a una piccola riunione di famiglia. I proprietari dei due cani vivono in due città diverse, ma vicine, anche se non ci sono tante occasioni per stare assieme.

pls look at what my dad sent me this morning I cannot even😭❣️🐶 pic.twitter.com/QTy5J8uEwZ — 𝐋𝐈𝐁𝐁𝐘 🦋 (@libpincher) May 19, 2020

Nell’immagine, i due sembrano quasi darsi un abbraccio, nella conversazione il padre di Libby spiega: “Dave era fuori a spasso con il cane, c’era una coppia che stava camminando verso di lui con un cane simile, ma in versione bianca. Si scopre così che sono fratello e sorella di una stessa cucciolata. Ma invece di giocare come fanno gli altri cani, guarda cosa è successo”.

My dog and my friends dog do the same😭🥺 pic.twitter.com/2nU5is151x — follow @houndsbyholly on insta🐾 (@hollyfrost00) May 19, 2020

Here is the full series from that walk: pic.twitter.com/i12Shvf3WK — follow @houndsbyholly on insta🐾 (@hollyfrost00) May 19, 2020

Il dibattito sul fatto che i cani possano ricordare i loro fratellini va avanti da anni, ma sempre più spesso raccontiamo storie come questa di Monty e Rosie. La loro dolcissima immagine è diventata virale sui social raccontando la connessione familiare che si è creata tra i due. E dopo questo gradito incontro, i proprietari promettono che si vedranno più spesso, per continuare a far stare insieme questi adorabili barboncini.

Fonte: Libby Pincher/Twitter

