In Germania diventerà obbligatorio portare a spasso i cani almeno due volte al giorno

Il governo tedesco punta a migliorare il benessere degli animali da compagnia attraverso un nuovo regolamento messo a punto dal Ministero dell’Agricoltura.

La nuova norma attualmente al vaglio prevede che i cani non possano essere lasciati da soli per tutto il giorno, che debbano essere portati a spasso almeno due volte al giorno e poter godere dell’aria aperta per almeno un’ora nell’arco della giornata.

Questo perché al cane deve essere garantita la possibilità di svolgere attività fisica ed esplorare l’ambiente, dunque deve poter uscire a passeggio anche se dispone di un giardino.

Sarà poi vietato tenere i cani legati alla catena, un comportamento purtroppo ancora molto diffuso, e non si potranno esibire cani a cui sono state amputate parti del corpo (ad esempio orecchie e coda) o allevati in modo da modificare i loro comportamenti naturali.

Il regolamento prevede anche norme più severe per gli allevatori, che potranno accudire al massimo tre femmine gravide contemporaneamente, assicurare determinate condizioni di temperatura e dimensioni ai box dedicati al parto e garantire ai cuccioli la possibilità di muoversi al di fuori della gabbia almeno una volta al giorno.

Qualche novità potrebbe riguardare anche gli animali da fattoria come bovini, polli e maiali, almeno per quanto riguarda il trasporto. La durata degli spostamenti all’interno del paese, ad esempio, non potrà superare le 8 ore, ridotte a 4 e mezza se non è possibile garantire una temperatura inferiore ai 30°C all’interno del mezzo di trasporto.

Si tratta di misure minime che se però fossero approvate segnerebbero un primo passo verso il riconoscimento dei diritti fondamentali degli animali.

Fonte di riferimento: RP Online

