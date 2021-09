Cani e gatti su Tinder: l’idea di un rifugio tedesco per far adottare gli animali abbandonati

Questo rifugio per animali ha creato diversi profili di cani e gatti abbandonati nell’app di incontri Tinder. Il match perfetto esiste ed è con un amico a 4 zampe!

La Munich Animal Welfare Association ha avuto un’idea originale per trovare nuove case agli animali abbandonati, pubblicando i loro profili sull’app di incontri Tinder, nella speranza che anche gli umani solitari in cerca di amore possano godere della compagnia di un gatto o di un cane.

L’App funziona proprio come tra esseri umani: l’utente può fare lo “swipe” – ossia scegliere – il profilo d’interesse e sperare di essere scelto. In alternativa su ogni profilo Tinder dei pet c’è il nome del rifugio, escamotage che permette di contattare la struttura cercandola su internet.

È divertente. Abbiamo pensato di unirci ai più giovani – certo, ci sono anche quelli più anziani su Tinder – per seguire una tendenza. La risposta – da parte degli utenti – è pazzesca.

dichiara Jillian Moss, una dei volontari.

L’Associazione ha ingaggiato un’agenzia pubblicitaria per scattare i ritratti degli animali e creare 15 profili.

Benjamin Beilke, volontario dell’Associazione spiega:

Non abbiamo volutamente preso i gattini più carini, più piccoli e appena nati, ma animali che hanno una storia. Spero che questi animali possano trovare un nuovo partner, un “match perfetto” che duri nel tempo. Oltre a questo, è importante per noi sottolineare che non ci sono solo anime sole tra gli umani, ma ci sono anche molte anime sole tra gli animali