Cani e gatti: se sei in quarantena o in isolamento, a Modena ti aiutano i volontari del Comune

Una delle difficoltà con cui devono fare i conti le persone, obbligate a rimanere in casa in quarantena o in isolamento, è la gestione degli animali d’affezione. Portarli a fare i bisogni ma anche dal veterinario è un problema. Purtroppo non tutti hanno la possibilità di delegare ai familiari, così a Modena sono i volontari messi a disposizione dal Comune ad occuparsene.

Si tratta di un aiuto destinato a tutte le persone che stanno facendo i conti col coronavirus, o perché sono ricoverate e quindi non possono stare a casa con cani e gatti, o perché non possono portarli a fuori a causa di quarantena o isolamento.

Purtroppo l’aumento dei contagi ci sta mettendo di fronte a difficoltà sempre nuove. Abbiamo già constatato l’assenza di regole precise sulla raccolta e la gestione dei rifiuti per chi è in isolamento e in quarantena.

Nessuno ha dato nuove indicazioni, c’è un vuoto che coinvolge le tantissime persone oggi in isolamento fiduciario e in quarantena. Queste ultime chiaramente non possono uscire neanche per buttare la spazzatura sotto casa, così come per portare fuori il proprio cane. Difficoltà non da poco, soprattutto per chi vive da solo.

Come chiedere aiuto

Il servizio, gestito dall’Ufficio Diritti Animali (UDA), non riguarda solo la consueta passeggiata per permettere ai cani, ad esempio, di espletare i propri bisogni ma ci sono situazioni ancora più complicate, come quando un animale domestico ha bisogno di cure mediche urgenti. In tutti questi casi, saranno i volontari ad aiutare i cittadini in difficoltà.

“L’UDA fornisce informazioni e valuta le esigenze e, se necessario, attiva una rete di associazioni per far fronte ai vari aiuti richiesti (ad es. portare il cane in passeggiata o attivare il trasporto dal veterinario per interventi sanitari non prorogabili). In caso di aiuto è previsto che un solo volontario segua una sola famiglia. Il progetto è destinato ai cittadini in quarantena, in isolamento o ricoverati” spiega la nota ufficiale del Comune di Modena.

Il volontario assegnato alla famiglia sarà sempre lo stesso, in modo da diminuire i rischi ma anche per facilitare il rapporto con l’animale, soprattutto con i cani e dovrà rispettare una serie di regole tra cui evitare di far accarezzare l’animale da estranei, indossare mascherina e guanti, evitare contatti ravvicinati coi proprietari.

Sono in quarantena/isolamento e non so come portare fuori il cane

Se non si ha la possibilità di chiedere aiuto a familiari e vicini di casa, si può contattare il Comune allo 059/2032211 o allo 059/2032536 oppure scrivendo a [email protected]

Sono in quarantena/isolamento e non so come portare fuori il cane e il mio animale ha bisogno di cure veterinarie

In questo caso, occorre prima contattare il proprio veterinario che darà indicazioni sul da farsi e sulla necessità di portare l’animale, per appuntamento. Anche in questo caso, potranno essere a disposizione i volontari.

Un servizio utile ma spesso sottovalutato. Speriamo che altre città italiane seguano l’esempio di Modena.

Fonte di riferimento: Comune di Modena

