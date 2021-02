I cani diventati blu in Russia, si indaga sui rifiuti chimici

In Russia un branco di cani randagi è diventato blu. Le immagini sono presto diventate virali, ma cosa può essere successo a questi animali?

A Dzerzhinsk, città situata nella regione russa di Nizhny Novgorod, nei giorni scorsi sono stati avvistati alcuni cani la cui pelliccia era stranamente colorata di blu.

Le immagini surreali che li riprendono sono state condivise su VK, un popolare social network russo, dai residenti che li avevano notati, suscitando ovviamente reazioni di grande sorpresa e preoccupazione.

Ma cosa può essere successo a questi animali per far cambiare colore al loro pelo?

Dato che i randagi sono stati avvistati vicino allo stabilimento di Dzerzhinskoye Orgsteklo, che un tempo era un grande impianto di produzione chimica che produceva acido cianidrico e plexiglass (oggi in disuso), si ritiene che la loro strana colorazione sia stata causata da alcuni rifiuti chimici presenti nella zona.

In particolare, a far virare il loro pelo verso il blu potrebbe essere stato il solfato di rame con cui i cani sarebbero entrati in contatto.

Le autorità della città di Dzerzhinsk hanno intenzione ora di catturare i cani per sottoporli a un controllo medico per valutare il loro stato di salute e capire i reali motivi per cui sono diventati blu.

Un episodio simile è già avvenuto a Mumbai nel 2017, quando alcuni cani randagi erano diventati blu in prossimità della zona industriale di Taloja. Anche in quel caso la colpa era stata di alcuni rifiuti inquinanti.

