Cani bloccano il traffico per proteggere un loro amico a quattro zampe investito da un’auto (video)

Uno di loro steso nel bel mezzo della strada, immobile, gli altri 4 cani intorno a lui, per proteggerlo dal traffico, dopo che è stato investito da un’auto.

È successo a Lanzhou, Cina Centrale, dove i cani non hanno esitato a circondare il corpo dell’amico a quattro zampe per proteggerlo dalle vetture in arrivo, in una zona a intenso traffico, tentando nel frattempo di risvegliarlo.

Nessun automobilista si è fermato per sollevare l’animale e verificare se fosse ancora vivo, sono stati i cani ad attirare l’attenzione dei conducenti su quello che ormai era un cadavere.

Il video che cattura la scena è diventato virale e dimostra quanto gli animali siano sensibili e solidali tra loro, capaci di sfidare il pericolo pur di mettere in salvo un amico.

Photo Credit: Youtube