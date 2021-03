Attrice brasiliana adotta due cani, ma poi li restituisce al rifugio. Ora cercano casa

Da ben nove mesi Thor e Tigrao si trovano in attesa di una nuova adozione, dato che la precedente non è andata a buon fine. I due cani, ancora cuccioli, erano stati adottati lo scorso giugno dall’attrice brasiliana Cláudia Ohana. Poco dopo, però, l’artista ha deciso di restituirli alla Ong Projeto Toca Do Bicho, che ha sede a Rio De Janeiro.

Il suo gesto, da molti paragonato ad un vero e proprio abbandono, ha scatenato un’ondata di polemiche sui social. Ma la donna si è giustificata dicendo di non essere più in grado di allevare i cuccioli, a causa della mancanza di tempo e di un momento difficile che stava attraversando.

Adesso Thor e Tigrao, che si erano già ambientati alla casa dell’attrice, sperano di essere adottati da qualcuno che li ami davvero e riesca a prendersene cura in maniera adeguata. L’associazione Projeto Toca Do Bicho, che li ha riaccolti, ha sperato fino all’ultimo che Cláudia Ohana cambiasse idea ma, non vedendo alcun interesse da pare dell’attrice, ha pubblicato un annuncio di adozione su Facebook:

Nossos Toquinhos Thor e Tigrao continuam à espera de um lar após a devolução. Tigrao ainda sofre muito com o abandono…. Posted by Projeto Toca do Bicho – Proteção Animal on Monday, March 29, 2021

“Da quando sono stati restituiti, senza un grammo di amore per loro, i due sono entrati in depressione.” – spiegano i volontari del rifugio – “Non hanno capito cosa stava succedendo. Tigro è ancora triste, e quando un umano si avvicina rimane in un angolo, messo alle strette, non avranno una famiglia? Troviamo una casa amorevole per loro!”

Fonte: Facebook

Leggi anche: