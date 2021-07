Cinque cani sono stati messi all’asta e venduti al miglior offerente come se fossero oggetti

Non è la prima volta che in Italia si verifica una vicenda del genere. Lo scorso autunno la LAV era intervenuta cercando di impedire l’asta per un cucciolo di cane a Trento, riuscendo nell’impresa. In quel caso il procuratore ha dimostrato grande comprensione e sensibilità, ma stavolta non c’è stato alcun lieto fine per i 5 cani che alla fine sono stati venduti a chi ha offerto di più. Una triste vicenda, che rivela quanto siamo ancora indietro in Italia sul fronte del benessere degli animali, a partire da quelli domestici.