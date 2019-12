Cani abbandonati scelgono i loro regali di Natale in un rifugio e impazziscono di gioia (VIDEO)

L’associazione Dogs Trust di Dublino ha organizzato una bellissima sorpresa per i cani abbandonati della città, regalando loro un giocattolo in occasione del Natale.

L’iniziativa si ripete da diversi anni, ma questa volta lo staff dell’associazione ha deciso di renderla ancora più divertente per i quattro zampe, facendo scegliere direttamente a loro il gioco preferito.

I volontari dell’associazione hanno acquistato diversi giochi per animali, li hanno disposti in modo ordinato sul pavimento e hanno poi fatto entrare uno a uno 35 cani senza tetto per consentire loro di scegliere il proprio giocattolo nuovo.

Il tutto è stato filmato dallo staff e il risultato è un video tenerissimo. I cani infatti sono letteralmente impazziti dalla gioia: saltano, corrono, alcuni afferrano subito il gioco preferito con entusiasmo, altri scelgono con cura il proprio giocattolo per poi scodinzolare con soddisfazione.

Dalle immagini si percepisce tutta la loro felicità e viene voglia di adottarli tutti!

Dogs Trust Ireland è la più grande organizzazione benefica per il benessere dei cani in Irlanda ed è attiva dal 2005. L’associazione si occupa di soccorrere, riabilitare e donare cure e amore agli amici a quattro zampe, nell’attesa di trovare per loro una famiglia per sempre.

