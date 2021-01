Porta il cane che zoppica dal veterinario, spende oltre 300 euro e… scopre che lo stava solo imitando

I cani sanno essere estremamente empatici, soprattutto nei confronti dei loro amati proprietari. Lo testimonia questa storia che arriva da Londra dove un cane sembrava zoppicare per qualche problematica delle zampe e invece stava solo imitando la camminata del suo proprietario infortunato.

Russell Jones vive a Londra e ha un cane. A causa di un infortunio la sua gamba è ingessata e cammina aiutato da un paio di stampelle. Affianco a lui anche il cane zoppica leggermente come se una delle sue zampe anteriori fosse dolorante.

Russell decide allora di fare tutti gli accertamenti del caso per capire cosa affligge il suo cane ma, sorpresa, il suo fedele compagno lo sta solo imitando.

Il video che riprende i due amici che passeggiano insieme è diventato virale su Facebook. A postarlo lo stesso proprietario che commenta:

“Ho investito 300 sterline in parcelle veterinarie e radiografie e non gli è successo niente di male. È solo empatia . Lo amo”.

Bill dunque sta benissimo e ha imitato la zoppia del suo proprietario per empatia, un comportamento che può verificarsi in animali come i cani.

Secondo quanto afferma Cesar Millan, il famoso Dog Whisperer, i cani non solo imitano gli altri cani, ma copiano anche quello che facciamo noi esseri umani. Ciò che è ancora più sorprendente, però, è che lo fanno anche quando l’imitazione non li avvantaggia.

È proprio il caso di Bill che pur di non lasciare solo il suo proprietario zoppicante ha deciso di imitarlo.

Fonte: Russel Jones Facebook

