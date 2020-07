Spezzano le zampe al cucciolo di cane e lo abbandonano sofferente in un terreno privato

Ancora un triste episodio di maltrattamento di animali. A Eboli ad un cucciolo di cane di razza meticcia sono state spezzate le gambe. Così dopo i gatti presi a fucilate, si consuma l’ennesimo orrore.

A lanciare l’allarme era stata una bambina, che con la madre aveva notato i latrati di dolore del povero cucciolo. Il tutto è avvenuto domenica sera, in un terreno attiguo al convento di San Pietro alli Marmi (Eboli). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per salvare il cane a cui erano state spezzate le zampe. Ma non solo.

Il povero cane era stato scaraventato al di là di un cancello alto più di due metri all’interno di una proprietà privata dove il meticcio immobilizzato a terra per via delle ferite emetteva latrati di dolore. I pompieri sono poi entrati nella proprietà e hanno recuperato l’animale che adesso è ricoverato in una clinica veterinaria di Napoli. Adesso, sono in corso le indagini per risalire all’autore del gesto che rischia la denuncia per maltrattamento di animali.

Fonte: La città di Salerno

