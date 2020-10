La storia del cane barboncino che da quattro anni fa visita al suo proprietario al cimitero

Benito è un barboncino nero che ha perso la sua proprietaria quattro anni fa, ma non l’ha mai dimenticata: da allora insieme alla nuova famiglia, le fa visita al cimitero e rimane sdraiato sulla tomba della donna. Una scena dolcissima che è arrivata nel cuore di tutti.

La storia è stata condivisa su Twitter da Belén, la sorella della di Joha, scomparsa prematuramente. Il video mostra una delle tante visite di Benito al cimitero di Villaguay, comune della provincia di Entre Ríos in Argentina.

“Guarda questo amore incondizionato. Joha è mia sorella, è morta 4 anni fa e lui è Benito, il suo cane, che l’ha accompagnata negli ultimi 2 anni della sua vita e continua a farlo ancora oggi”, si legge sull’account.

Vean este amor tan incondicional.

Joha es mi hermana, fallecio hace 4 años y el es Benito su mascota, que la acompaño sus ultimos 2 años de vida y lo sigue haciendo hasta hoy. pic.twitter.com/MHgIFjHOHr — Belén (@Bele_dure) October 13, 2020

Ogni volta che Benito arriva al cimitero si stende sulla bara di Joha nata con problemi di cuore, celiaca e con l’artrite. Nel 2016 la donna di appena 25 anni aveva subito un intervento, le era stato messo un pacemaker, ma non è sopravvissuta all’operazione.

La donna e il suo barboncino erano inseparabili. Benito viveva in simbiosi con Joha per questo la perdita è stata devastante anche per lui. Ma il cagnolino è rimasto con la famiglia di Joha e dà forza a tutti. Il post di Belén è diventato virale sui social.

“Sono gli esseri più meravigliosi che esistono , semplicemente perché sono gli unici che danno il loro amore incondizionato ed eterno”.

La storia di Benito non è rara, tante volte vi abbiamo raccontato dell’amore degli animali verso i loro umani scomparsi, a dimostrazione che sono degli esseri che non smettono mai di stupirci.

Fonte: Bele_dure/Twitter

Leggi anche: