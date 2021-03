Un cane Tibetan Spaniel, nato con una colonna vertebrale super corta, non si rende conto di essere diverso

Tilly è nata con una malformazione alla colonna vertebrale, che rende il suo aspetto insolito. Ma questo non le ha impedito di fare tutto ciò che fanno i suoi amici cani. Il suo corpo ha imparato ad adattarsi a questa condizione e, per fortuna, non ha mai avuto problemi di salute o complicazioni .

Quando la sua “mamma” umana, l’ha vista per la prima volta, non ha avuto nessuna paura di adottare un cucciolo deformato. Anche perchè per Trilly era difficile trovare una casa. nessuno la voleva.

Tilly è nata con la sindrome della colonna vertebrale corta, una condizione rara in cui le sue vertebre compresse la fanno sembrare senza collo e una schiena insolitamente corta.

Il più delle volte, Tilly dimentica completamente di essere diversa. Le uniche volte in cui il cagnolino ha bisogno di un piccolo aiuto è per salire e scendere dai mobili, per i quali usa scalette speciali. E a causa della sua colonna vertebrale rigida, non è nemmeno in grado di girare la testa per grattarsi. Il suo aspetto unico tende ad attirare molta attenzione.

Ma Tilly ci ricorda che essere diversi… è una cosa speciale! Una lezione per noi umani, che tendiamo a giudicare l’aspetto esteriore delle cose…

