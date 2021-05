Cucciolo di cane terrorizzato, rimasto con la testa bloccata in un tubo per settimane

Un cane randagio di nome Cletus è rimasto per settimane con un la testa incastrata in un tubo di metallo, rischiando di morire. È accaduto negli scorsi giorni in una città del Mississippi. Non è chiaro se si sia trattato di incidente, ma l’ipotesi più accreditata è che qualcuno abbia compiuto questo gesto vergognoso sul cucciolo per puro sadismo.

Il mondo non è stato gentile con Cletus. A solo un anno non ha conosciuto né amore né gentilezza – spiegano in un post su Facebook i volontari Coco’s House Senior Sanctuary and Rescue che si stanno prendendo cura di lui – Non sappiamo come il tubo di metallo sia finito per incastrarsi nella sua testa, ma è probabile che qualcuno sia stato crudele con lui. Non ha paura e non è nervoso, niente di ciò che ci aspetteremmo da un cane randagio. È gentile e non una volta ha mostrato aggressività nonostante la situazione

Urgent need for funds and a foster for our new boy, Cletus.Cletus hasn't had a good life yet. At 1 year of age he has… Posted by Coco's House Senior Sanctuary and Rescue on Tuesday, May 18, 2021

A causa del tubo metallico in cui è rimasto incastrato per lunghi giorni, la pelle di Cletus si è lacerata e le ferite sulla testa, sugli occhi e le orecchie si sono infettate. Adesso i veterinari stanno effettuando le medicazioni circa due volte al giorno, oltre a somministrargli delle medicine per farlo guarire dalle infezioni. Ma anche se molto probabilmente riuscirà a guarire, Cletus porterà per sempre addosso le terribili cicatrici.

È impossibile immaginare perché qualcuno abbia fatto qualcosa di così crudele a questo cucciolo di appena un anno. – commenta il Coco’s House Senior Sanctuary and Rescue di Terry – Il dolore che ha sofferto per settimane deve essere stato insopportabile.

A provocare ancora più indignazione è che per settimane gli abitanti del quartiere abbiano visto il povere cane in quelle condizioni, senza muovere un dito per salvarlo. Adesso Cletus merita una vita migliore e priva di sofferenza, anche se probabilmente quel trauma non lo abbandonerà.

