Le strazianti immagini del cucciolo lasciato in smoking in attesa della nuova famiglia che non si presenterà mai

Hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono Vincente, un cucciolo in smoking, pronto per la sua nuova vita in una famiglia che invece non si è mai presentata a prenderlo, lasciandolo così ad aspettare invano vestito a festa.

L’adorabile cane era in stallo presso l’organizzazione no-profit Fundacion Rescatame a La Calera, in Colombia ed era in procinto di essere adottato da una nuova famiglia, che però ha deciso di annullare tutto all’ultimo momento. L’associazione ha condiviso così le foto su facebook e raccontato quello che a Roma si chiama “la sola” rifilata al povero Vincent:

A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible para adopción. ✨El supuesto adoptante de Vicente nunca… Pubblicato da Fundación Rescátame su Mercoledì 9 settembre 2020

Il post del 9 settembre diceva:

“Vicente è stato lasciato vestito e agitato ed è ancora disponibile per l’adozione. Il presunto adottante di Vicente non è mai arrivato per lui. Quando già era pronto per una casa, fatto il bagno, ha annullato la sua adozione. Dopo ci chiedono perché siamo così severe con l’iter d’adozione, per questo motivo! Perché non vogliamo avere alcun dubbio sul fatto che i nostri pelosi rimarranno in ottime mani per TUTTA LA VITA. Se vuoi adottare, tieni presente che è un impegno per sempre, gli animali non sono cose di cui puoi disporre quando ti passano la voglia di avere un cane”

Il messaggio è arrivato al cuore di migliaia di persone, condiviso più di 3mila volte e l’associazione è stata letteralmente inondata dalle richieste di adottare il piccoletto. E infatti, solo un paio di giorni dopo è arrivato il lieto fine: Vincente ha ora una nuova, bella famiglia che giura di non lasciarlo mai più:

Gracias a todas las personas interesadas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos🥳Queremos contarles… Pubblicato da Fundación Rescátame su Mercoledì 9 settembre 2020

Una storia che purtroppo i rifugi di tutto il mondo si trovano a raccontare fin troppo spesso e non sempre l’epilogo è dei migliori come in questo caso. Se avete intenzione di adottare un cane sappiate che è un impegno per la vita, ma l’amore che ne riceverete è incommensurabile

