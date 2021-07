Mercy, il cane eroe che ha ritrovato e salvato una bambina scomparsa nel bel mezzo della tempesta tropicale Elsa

La scena sembrava quella di un film dell’orrore: la tempesta tropicale Elsa in corso, una notte buia e la scomparsa di una ragazzina di appena 12 anni nella contea di Lee, in Florida. Sarebbe potuta finire in tragedia, se non fosse stato per K9 Mercy, un dolcissimo cane poliziotto che ha riportato la ragazza sana e salva a casa.

La tempesta tropicale Elsa, dopo aver lasciato i Caraibi è arrivata in Florida: uragani, piogge battente, venti fino 85 km/h. E ancora, frane, allagamenti, tanti disagi e danni, ma anche paura per gli abitanti. A sconvolgere la vita tranquilla di una famiglia di Lee, la scomparsa della figlia dodicenne. La ragazza era uscita di casa, ma per colpa della tempesta non era più riuscita a farvi ritorno. Così i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Immediatamente si era attivata la ricerca, con un agente molto speciale: il cane Mercy, un segugio che da anni affianca l’ufficio dello sceriffo nelle ricerche.

La storia di questo eroe a quattro zampe è stata raccontata sul profilo Facebook proprio da Carmine Marceno. Lo sceriffo scrive:

“Come membro del Sheriff Carmine Marceno’s Reunite Program, Mercy è stato chiamato nelle ricerche. Nonostante il maltempo dovuto alla tempesta tropicale Elsa, Mercy ha ritrovato la ragazzina dopo aver fiutato tra i boschi per più di mezzo miglio. Per fortuna, Mercy l’ha trovata e riportata sana e salva a casa dalla sua famiglia”.

K9 MERCY BRINGS MISSING JUVENILE HOME DURING TROPICAL STORMLast night, deputies responded to a reported missing… Posted by Lee County Sheriff's Office on Wednesday, July 7, 2021

Mercy è un cane di sesso femminile che si è diplomata alla scuola di formazione lo scorso anno. Lavora con il suo compagno, il sergente Rich Castellon, ed è uno dei 700 segugi donati dal Jimmy Ryce Center, un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora per sensibilizzare contro la pedofilia, alle forze dell’ordine a livello nazionale per aiutare nelle ricerche dei bambini scomparsi.

Non è la prima volta che vi raccontiamo storie così. Ricordate Skye la bambina salvata dai suoi cagnolini mentre stava per essere attaccata da un cobra? O ancora i due Labrador eroi che hanno salvato papà e bimba dall’annegamento? Tutti episodi che ci mostrano il cuore grande dei nostri amici a quattro zampe.

