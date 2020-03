Se non si muovesse, qualcuno potrebbe pensare a un peluche. Invece Goma, questa cagnolina di quattro anni è in carne e ossa e sta facendo impazzire il web per via delle sue grandi orecchie che somigliano proprio, al ben conosciuto Topolino.

Soffice pelo, taglia piccola, ma sicuramente ciò che attira di più sono le orecchie così grandi rispetto al corpo, da rendere la cagnolina molto simpatica. Goma che in giapponese significa ‘sesamo’ ha questa particolarità perché è un incrocio tra un maltese e un papillon, e da quest’ultima razza ha ereditato proprio le orecchie. A Tokyo dove vive è diventata una vera star, ha un profilo Instagram gestito dalla famiglia umana con oltre 100mila followers. Per tutti è il ‘cane Topolino’, ma anche i bellissimi occhi non lasciano indifferenti.

Guardate un po’:

Fonte: Marupgoma/Instagram

Leggi anche: