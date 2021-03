Il pastore tedesco, paralizzato e abbandonato, che ha potuto vedere per l’ultima volta il mare pugliese

Heart fu abbandonato paralizzato a Bitonto, Bari. Ora è volato sul ponte, ma il suo ultimo giorno è stato davvero speciale. La volontaria dell’associazione Qua la Zampa, Gianna Serena Manfredi, ha portato l’anziano pastore tedesco “a respirare libertà” prima della sua morte.

Heart ha potuto passare la sua ultima giornata al mare, come testimoniano le commuoventi immagini che circolano su Facebook.

Da tempo il cane soffriva di otite cronica mai curata e di un’infiammazione alla colonna vertebrale. I suoi ex proprietari avevano traslocato, lasciandolo nella vecchia abitazione a morire di fame e dolore.

Per fortuna. in molti lo hanno amato in questo suo ultimo anno di vita, un ragazzo gli ha anche costruito un carrellino per poter deambulare.

Ora Heart è morto, non senza aver visto per l’ultima volta il mare.

Oggi un’altra anima buona e sfortunata e’ volata sul ponte.Gianna ha accompagnato Heart nel suo ultimo viaggio, dopo… Posted by Cuore Husky Rescue on Tuesday, March 16, 2021

Buon ponte guerriero, 🌈🙏🏼🌹 ora sei libero di correre nel cielo. E grazie a Gianna per farci ridare fiducia nel genere umano.

Fonte: Facebook