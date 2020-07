Cane gettato in un sacco della spazzatura a Roma: è salvo!

E’ stato gettato tra i rifiuti, addirittura chiuso in una busta. E’ accaduto a Roma, nel quartiere di San Basilio dove un cane è stato buttato nella spazzatura. Per fortuna è stato salvato.

La cattiveria umana sembra non avere fine. Ieri mattina, alla periferia della capitale il povero animale è stato abbandonato in via Girolamo Mechelli.

Un passante ha segnalato la presenza del cane ai carabinieri della stazione locale, tra l’altro presenti in zona perché stavano controllando alcune persone in una piazza di spaccio. Una volta giunti sul posto, hanno trovato il cane che cercava di liberarsi dalla sua trappola di plastica.

CAGNOLINO ANZIANO GETTATO TRA I RIFIUTI Questo è ciò che accade a Roma in zona San Basilio.Un povero cane gettato… Pubblicato da BauBau Eu su Venerdì 17 luglio 2020

Sono in corso le indagini per risalire al proprio che ha abbandonato il cane. Per fortuna, il cane stava bene ed è stato portato in un primo momento al canile della Muratella. Poi è stato affidato a una ragazza, Ramona, volontaria di un’assocazione. Si chiama Spillo e ha 9 anni.

Una storia a lieto fine che non cancella però il vile gesto di chi ha trattato il cane come un rifiuto da buttare via.

