Henry e Baloo, il cane e il gatto che viaggiano insieme ai loro amici umani sui sentieri del Colorado [VIDEO]

Tradizionalmente cane e gatto non sono animali che vanno particolarmente d’accordo. Eppure esistono delle bellissime storie di amicizia tra queste due specie, come quella tra Henry e Baloo, che viaggiano insieme ai loro amici umani sui sentieri del Colorado.

Nel 2014 Cynthia Bennett e Andre Sibilsky adottarono Henry, un cane proveniente da una casa di rifugio per animali senza casa. Fu amore a prima vista: quando Cyntia si avvicinò il cucciolo le si accoccolò sulle gambe.

Dopo pochissimo tempo dopo, la coppia, appassionata della Natura e del trekking, coinvolse il nuovo amico in un’escursione. Cynthia Bennett ha raccontato

Solo dopo tre giorni dall’adozione abbiamo coinvolto Henry nella nostra prima gita, che è stata al Garden of the Gods a Colorado Springs. Ha trovato la roccia più ripida e più alta intorno, e ha corso fino alla cima per guardare il panorama. Così lo gli abbiamo dato il soprannome “piccola capra di montagna”