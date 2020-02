Il dolcissimo cucciolo di cane che assomiglia a un gatto e sta facendo impazzire il web

È un cane o un gatto? Se lo chiedono tutti sul web vista la somiglianza con entrambi, particolarità che gli è valsa la fama in tutto il mondo.

In realtà i proprietari di Dúi, il nome del cane dalle sembianze feline, hanno rivelato che non si tratta di uno strano ibrido ma di un cucciolo di 2 mesi e mezzo nato dall’incrocio fra una razza di cane originaria del Vietnam e il cane a gambe corte chiamato Dingo. Tuttavia non escludono che possa avere una mutazione genetica.

Hanno anche riferito, sulla propria pagina fb, di non essere intenzionati a venderlo viste le numerose richieste ricevute. Sì perché Dúi piace proprio a tutti!

Tôi lạc quan giữa đám đông,nhưng một mình tôi cũng thế 😔😔Bản Dúihttps://www.facebook.com/groups/239390653753419/?ref=share Pubblicato da Gấu Mèo Bắc Mỹ su Mercoledì 26 febbraio 2020

Tuan ha rivelato di averlo acquistato in una provincia di montagna in Vietnam, ha anche detto che è un cucciolo dolcissimo che adora giocare con altri cani e anche con gli umani. A lui ha dedicato una pagina fb che ha già 84.000 follower, provenienti non solo del Vietnam ma da tutto il mondo.

Molti utenti commentano le sue foto postate sui social e uno di loro gli ha persino dedicato una poesia:

“Un gatto o un cane, ecco cosa sono

Sarò l’animale perfetto!

un famigerato mini orso-volpe ubriaco –

non sai cosa otterrai …

Sono morbido in grigio, un po ‘corto,

un giro leggero, io

Mi piace fare sport –

Sarò il tuo nuovo MIGLIOR AMICO!

i cani – hanno sempre bisogno di un amico,

i gatti si comportano come se non gliene importasse

in entrambi i casi, non posso fingere –

Sarò solo felice

tu sei qui!”

Đời ai mà chẳng có ước mơ… Pubblicato da Gấu Mèo Bắc Mỹ su Venerdì 21 febbraio 2020

C’è chi lo definisce addirittura l’animale perfetto proprio perché simile sia a un gatto che a un cane, insomma l’ideale per chi ama entrambi. In effetti è meraviglioso!

