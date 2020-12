Se si comporta così, il tuo gatto (o il tuo cane) ha mangiato la Stella di Natale e deve essere portato subito dal veterinario 

C’è ancora qualcuno che non lo sa ed è importante ricordarlo ogni anno in prossimità delle feste: la Stella di Natale è tossica per gli animali e molto pericolosa per cani e gatti. Bisogna quindi fare estremamente attenzione che non la ingeriscano ma anche che non vi entrino in contatto con pelle o peli. Ecco i segnali che possono indicare un possibile avvelenamento da Stella di Natale.

Non è difficile sorprendere i nostri animali domestici a mangiare piante, un gesto istintivo da parte di cani e soprattutto gatti, spesso fatto con l’intento di spurgare il proprio intestino dai parassiti. Alcune piante, però, possono essere estremamente pericolose e tra queste vi è proprio la Stella di Natale, spesso presente nelle nostre case durante le festività.

Le Stelle di Natale hanno foglie tossiche e possono causare un vero e proprio avvelenamento ai nostri amici a 4 zampe. Il pericolo esiste non solo in caso di ingestione delle foglie ma anche se gli animali si sfregano contro la pianta o la annusano. Anche con questi più blandi contatti, infatti, potrebbero subire danni alla pelle, agli occhi o al pelo.

I segnali nel gatto

Questi sono alcuni sintomi che i gatti presentano quando ingeriscono una sostanza tossica e che possono manifestare dopo essere entrati in contatto con la Stella di Natale:

Salivazione eccessiva

Pupille dilatate

Respirazione difficoltosa

Vomito e diarrea

Sete e disidratazione

Pelle irritata

Starnuti e tosse

Mancanza di coordinamento

Convulsioni o tremori

Debolezza o svenimento

Problemi gastrici

Incapacità di urinare

Sonno eccessivo

Nel caso in cui l’incidente si verifichi la sera della vigilia di Natale o comunque quando non è possibile raggiungere subito un veterinario, l’ospedale veterinario Nacho Menes di Gijón in Spagna consiglia di:

Non somministrargli rimedi casalinghi o farmaci senza prescrizione medica.

Indurre il vomito, purché il gatto non sia incosciente o vi sia una controindicazione.

Portarlo in un luogo ventilato e ben illuminato.

Spazzolare il pelo se vi è stato contatto con la pianta

I segnali nel cane

Nei cani, l’avvelenamento da Stella di Natale (ingerita o per contatto) si manifesta con sintomi quali:

Vomito

Diarrea

Ipersalivazione

Grave stanchezza o sonnolenza

Tremori

Irritazione della pelle

Prurito

Vesciche

Disidratazione

Sebbene nella maggior parte dei casi non sia fatale mangiare le stelle di Natale, è importante avvisare subito il veterinario e far visitare l’animale.

Se non è possibile portare subito il cane dal veterinario, l’ospedale per animali Nacho Menes consiglia di:

Spostare l’animale in un’area aperta e ventilata.

Farlo vomitare, a meno che non sia incosciente.

Spazzolarlo in modo da eliminare tracce della Stella di Natale rimaste sul pelo e lavarlo con abbondante acqua se il contatto è avvenuto attraverso la pelle.

Non usare rimedi che non sono stati raccomandati da un veterinario, non offrire cibo o liquidi finché non è ben chiara la situazione.

Solo se autorizzati dal veterinario, dare da bere lentamente acqua fresca.

Questi consigli sono validi in caso di avvelenamento o intossicazione (anche non causata da una Stella di Natale), teniamoli quindi sempre bene a mente.

Se vogliamo evitare ogni rischio, almeno durante le feste, possiamo tranquillamente rinunciare alla Stella di Natale a favore di altre piante o, perché no, realizzarla all’uncinetto.

Fonte: Hospedal Veterinario Nacho Menes

Leggi anche: