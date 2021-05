Il tuo cane si è ferito a una zampa? Prova con il rosmarino! Disinfetta e cicatrizza

Il rosmarino non è soltanto un’erba aromatica dal profumo inconfondibile, perfetta per insaporire i nostri piatti, ma è anche dotato di straordinarie proprietà terapeutiche. È un ottimo antinfiammatorio naturale, antisettico ed è in grado di svolgere un’azione antiossidante. Inoltre, può venirci in soccorso per curare le ferite dei nostri animali domestici, in particolare dei cani, che frequentemente finiscono per ferirsi accidentalmente le zampe con spine, schegge di legno o altro. Che fare, dunque, in questi casi? Basta realizzare un infuso di rosmarino per dare sollievo al nostro amico a quattro zampe. Questo rimedio naturale, praticamente a costo zero, servirà a disinfettare e cicatrizzare le ferite.

Per prepararlo bisogna semplicemente bollire alcuni rami di rosmarino, lasciare intiepidire l’acqua e immergere la zampa del cane – spiega su Facebook il nucleo delle Guardie Zoofile OIPA Prato – Lavate la ferita (tenendo la zampa sempre in ammollo), lasciatela in acqua per circa 10 minuti. Vedrete il miglioramento quasi immediatamente. Non importa se il cane si lecca, il rosmarino tranquillizza, aiuta la digestione ed elimina i parassiti.

Il ROSMARINO: Quante volte il nostro cane si è fatto male a una zampa con una spina o altro?Le proprietà del Rosmarino… Posted by Guardie Zoofile OIPA Prato on Saturday, May 15, 2021

Oltre a disinfettare e cicatrizzare, dopo poco la zampa ferita risulterà anche meno gonfia. Provare non costa nulla e il vostro cane ringrazierà. Quelle appena menzionati sono soltanto alcune dei numerosi benefici apportati dal rosmarino, che consigliamo di tenere sempre in casa a portata di mano proprio come fareste con una medicina. Quest’erba aromatica viene impiegata, infatti, sotto forma di infuso curativo e l’olio essenziale di rosmarino rientra tra i più potenti antibiotici naturali ed è perfetto per l’aromaterapia. Il rosmarino è anche un attimo alleato che aiuta ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue e, come confermato da una serie di studi scientifici, può addirittura migliorare la memoria prospettica, in particolare nei soggetti anziani, e le prestazioni cognitive.

Fonte: Guardie Zoofile OIPA Prato

