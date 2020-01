Cane distrugge il passaporto della sua proprietaria e le impedisce di partire per Wuhan (focolaio dell’infezione da Coronavirus)

A volte i nostri animali, anche se inconsapevolmente, riescono in qualche modo a proteggerci (o è quanto ci piace pensare). Una donna di Taiwan non è partita per Whaun (focolaio della trasmissione del Coronavirus) proprio grazie al suo cane.

Questa storia arriva da Taiwan dove una donna aveva in programma un viaggio a Wuhan, città cinese, che ormai tutto il mondo conosce in quanto da qui sarebbe partito il contagio del Coronavirus e la conseguente polmonite virale che ha già fatto 81 morti in Cina.

La donna su Facebook ha raccontato che Kim, il su golden retriver, le ha fatto una spiacevole sorpresa, rompendo in mille pezzi il suo passaporto. Così non è potuta partire per Wuhan. Ma quello che inizialmente sembrava un fastidioso contrattempo si è improvvisamente trasformato in qualcosa di “provvidenziale”, di lì a poco infatti la città sarebbe stata messa in quarantena a causa del Coronavirus.

La donna quindi considera ora il suo cane una specie di angelo custode che le ha evitato di trovarsi nell’epicentro del contagio. Nel frattempo, tra l’altro, il rischio che questo virus si diffonda al di fuori della Cina, secondo l’Oms, è passato da moderato a elevato.

Casualità o destino?

