L’husky che aiuta a scendere il fratello cieco da una panchina è la cosa più tenera che vedrai oggi

Suo fratello non riesce a saltare dalla panchina perché cieco. Così Ju Bao, un bel cucciolone di Husky lo ha ripetutamente incoraggiato e lo ha aiutato a non avere paura e a compiere quel salto. Una scena davvero commovente che non poteva passare inosservata.

Il mondo animale ha sempre tanto da insegnarci. Essere empatici, capire il disagio altrui, sostenere un fratello o in generale un altro essere in difficoltà. Nel video che sta girando in questi giorni sui sociale c’è tutto questo. I protagonisti sono due husky, Da Bao, non vedente, e il fratello minore Ju Bao, che vivono in un rifugio di Xiangyang, nella provincia centrale della Cina di Hubei, insieme al loro padrone, il signor Chen.

Secondo il proprietario del cane, il signor Chen, Da Bao e Ju Bao hanno cinque anni e provengono dalla stessa cucciolata. Da Bao, il cui nome significa “grande tesoro”, è nato senza occhi. Così, Ju Bao, o “tesoro gigante”, si è trasformato letteralmente negli occhi del fratello per tutti questi ann

Nei giorni scorsi, mentre si trovavano in giardino, Da Bao era rimasto bloccato su una panchina e aveva paura di scendere. Camminava avanti e indietro, indeciso, spaventato. Il fratello ha percepito la sua difficoltà ed salito su per aiutarlo. Lo ha spinto col muso, lo ha accarezzato a suo modo, gli ha fatto capire che non doveva avere timore se era al suo fianco.

E alla fine Da Bao ha creduto nel fatello ed è riuscito a saltare.

“Da Bao ama interagire con le persone, ma a causa del suo difetto congenito ha più paura degli estranei”, ha detto il signor Chen a MailOnline. “D’altra parte, Ju Bao ha un forte senso della giustizia e protegge Da Bao da quando erano cuccioli”.

Il video, pubblicatro su Douyin , la versione cinese di TikTok, ha ottenuto milioni di like.

这可能是最真挚最没有杂质的感情了,从出生到现在,五年,打过架,受过伤,但是在你最需要的时候,在你身边的一定是我。 Posted by 你喜欢我吗_我不知道_我也不敢问 on Sunday, November 29, 2020

Una scena che ha scaldato il cuore e che ha confermato ancora una volta quanto amore siano capaci di dare gli animali.

Fonti di riferimento: Iesdouyin

LEGGI anche: