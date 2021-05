Il cane che ha dato conforto alla bambina in lutto durante il funerale del padre

Questa storia arriva dall’Arkansas, Stati Uniti. Qui una bambina di 6 anni ha da poco perso il papà a causa di un tumore. Durante il funerale, a dare grande conforto alla piccola ci ha pensato un cane che passava casualmente, accompagnato dalla sua proprietaria.

Raelynn Nast è una bambina di Fort Smith, Arkansas, che è molto legata al suo papà ma gli ha dovuto purtroppo dire addio troppo presto. Il padre di Raelynn, Davey, è morto di recente per un cancro al colon a soli 41 anni.

La piccola era ovviamente devastata. Come ha raccontato la mamma alla stampa locale:

E proprio durante il funerale del suo amato papà è avvenuta un’ultima, insolita presentazione. Di fronte all’agenzia di pompe funebri passava proprio in quel momento un cane accompagnato dalla sua proprietaria che faceva jogging nei dintorni.

La bambina allora le ha chiesto se poteva accarezzare il cane (di nome Blue). E da lì è nata una nuova profonda amicizia. Raelynn ha raccontato alla donna che suo padre era morto e proprio in quel momento si stava svolgendo il funerale, infine le ha chiesto se voleva conoscerlo e l’ha invitata ad entrare.

Ha avuto così l’occasione non solo di trovare nuovi amici, ma anche di fare un’ultima presentazione di suo padre.

A raccontare la storia è stata Emily Beineman, la proprietaria del cane, sul suo profilo Facebook dove si legge che:

Anche dopo, la piccola ha chiesto ad Emily e Blue di rimanere ancora un po’ perché voleva continuare ad abbracciare e accarezzare il cane. Una scena che, ovviamente, ha commosso tutti i presenti duramente provati dalla perdita di Davey ma anche la stessa proprietaria di Blue che scrive:

“Ho sempre definito Blu il mio ‘gigante gentile’ perché ho sempre pensato che potesse sentire quando qualcuno è triste / sconvolto / ecc. ha questa calma travolgente su di lei che è indescrivibile. Oggi, sono grata per molte cose. Ma sono particolarmente grata a Dio che ci ha permesso di incontrare questa bambina speciale in uno dei giorni più difficili della sua vita. Questa bambina probabilmente non si renderà mai conto di quanto oggi sia stato speciale per me, ma era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Sono fortemente credente che tutto accada per una ragione. E credo veramente che dovevamo incontrare questa bambina… è il ricordo perfetto della bontà e della fedeltà di Dio durante ogni tempesta”