Cane trovato in fondo a una gigantesca buca riabbraccia il proprietario dopo un incredibile salvataggio

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di un cane che qualche giorno fa era finito in un’enorme buca in un terreno della Contea di Cobb, in Georgia.

A notare il povero animale rimasto intrappolato in un fosso profondo diversi metri Ty McIntyre, un residente della zona che si trovava a passare in quel punto. Non potendo fare nulla per prelevare il cane da quella profondità, l’uomo ha subito allertato i Vigili del Fuoco del Cobb County Fire Department, che sono arrivati poco dopo per prestare soccorso all’animale, che ha potuto finalmente riabbracciare il suo proprietario.

“Grazie al signor Ty McIntyre che ha trovato questo dolce cane. Stava controllando una proprietà e lo ha trovato in una buca” – racconta sui social il Cobb County Animal Services – “I pompieri del Cobb County Fire Department hanno risposto e, con l’aiuto di ACO Huber, il cane è stato liberato ed è illeso. Il proprietario è stato individuato poco dopo. Ottimo lavoro di squadra da parte di tutti”.

Non è chiaro per quanto tempo il cane sia rimasto in quel fosso e adesso i residenti della contea si chiedono perché una buca così profonda e pericolosa sia per gli animali che per gli umani non fosse coperta o messa in sicurezza. E chissà cosa sarebbe successo se quel passante non avesse notato il cane finito nell’enorme fosso…

Fonte: Cobb County Animal Services

