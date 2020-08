Uomo salva cane chiuso in auto sotto il sole sfondando il finestrino con un’ascia

I proprietari stavano facendo spese in un centro commerciale e avevano lasciato il cane chiuso in auto al sole, ad una temperatura che sfiorava di 36 gradi. Così un uomo non c’ha pensato due volte: con un’ascia ha sfondato il finestrino e salvato l’animale.

Il video che sta facendo il giro del mondo dopo la pubblicazione sui social è stato girato in Inghilterra, nel parcheggio di un centro commerciale a Newbury, nel Berkshire. Il cagnolino era chiuso in un’ automobile mentre i proprietari facevano spese in un negozio di informatica.

In tanti hanno notato la scena, ma alla fine è stato un uomo a prendere in mano la situazione, rompendo il vetro. Sul posto sono poi arrivate le forze dell’ordine e il cane è stato portato dal veterinario per i controlli. Secondo il racconto di Samantha Heaver che ha pubblicato il video, i proprietari sarebbero tornati solo 45 minuti dopo.

Ecco il video del salvataggio:

Noi vi ricordiamo che lasciare in auto i nostri amici a quattro zampe è pericoloso e non solo in estate. I primi segnali di un colpo di calore nei cani sono: respiro affannoso, gengive e lingua rosse o scure, confusione e instabilità che portano al collasso, diarrea, vomito e persino convulsioni che possono sfociare in coma. Se il cane non viene raffreddato e trattato rapidamente da un veterinario, può rischiare di morire.

Cosa fare se vediamo un animale in difficoltà chiuso in un’automobile? Trovate tutti i dettagli qui:

