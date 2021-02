Se il cane è il miglior amico dell’uomo… è merito delle donne

Secondo uno studio statunitense, il ruolo delle donne è stato fondamentale per creare il legame tra cane ed essere umano‎.

Diversi fattori hanno giocato un ruolo importante nella relazione reciprocamente vantaggiosa tra cani e umani. Caccia, freddo e, sorprendentemente, anche il genere. Un studio pubblicato recentemente sul Journal of Ethnobiology, rivela come la coevoluzione dell’essere umano e del cane sia stata influenzata in modo sproporzionato dalle relazioni di questi animali con le donne.

“Abbiamo scoperto che le relazioni dei cani con le donne potrebbero avere avuto un impatto maggiore sul legame cane-umano rispetto alle relazioni con gli uomini”, ha dichiarato Jaime Chambers, dottorando in antropologia alla Washington State University e autore principale dello studio.

Dal momento che uomini e cani approfittavano di questa relazione, si credeva che il processo fosse avvenuto “di comune accordo” e che la funzione principale del cane fosse quella di aiutare nella caccia. Tuttavia, questo studio evidenzia, per la prima volta, il ruolo fondamentale delle donne agli inizi di questa relazione. Ecco perché forse sarebbe corretto riferirsi ai nostri amici a quattro zampe come il migliore amico della donna.

“Gli esseri umani avevano maggiori probabilità di considerare i cani come un tipo di persona se questi avevano una relazione speciale con le donne. Avevano maggiori probabilità di essere inclusi nella vita familiare, trattati come soggetti di affetto e generalmente apprezzati di più dalle persone”, aggiunge Chambers.

I ricercatori dello studio hanno analizzato una vasta collezione di documenti etnografici nel database Human Relation Area Files della Yale University, in cui si trovano migliaia di menzioni di cani e in molte delle storie le protagoniste sono le donne. Infatti, sono state loro a dare nomi ai loro animali domestici, a trattarli come persone e persino a soffrire quando morivano.

Sembrerebbe che anche la caccia abbia contribuito a rafforzare la connessione cane-umano dal momento che, nelle culture in cui si era abituati a cacciare con i cani, i loro compagni umani li apprezzavano di più. Tuttavia, quando la produzione alimentare è aumentata, sia per l’agricoltura o per l’allevamento del bestiame, l’utilità dei cani è diminuita. Questa situazione non ha alterato la relazione cane-donna che ha mantenuto inalterato il legame anche quando i cani erano meno necessari.

La presenza di un animale domestico in famiglia può migliorare la qualità della vita e contribuire a migliorare la salute fisica e mentale delle persone. Questo le donne l’avevano capito fin dall’inizio.

Fonte: Washington State University

