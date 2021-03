Questo cucciolo è corso dietro l’ambulanza e aspettato il proprietario per ore fuori dall’ospedale

Ha corso dietro l’ambulanza della Protezione Civile di Iztapalapa finché non è riuscito a convincere i paramedici a farlo salire. La storia di Juan sta facendo il giro del Messico dopo che è stata condivisa su Twitter insieme ad un video che mostra il cucciolo dentro il mezzo di soccorso, di fianco al suo amico umano trasportato d’urgenza.

Il cagnolino ha rincorso per centinaia di metri il veicolo su cui ha visto caricare il suo proprietario per essere portato all’Ospedale Generale di Iztapalapa I paramedici lo hanno notato solo dopo aver percorso buona parte del tragitto e, a quel punto, si sono fermati per farlo salire.

Un operatore dell’equipe medica ha ripreso il video di Juan sopra l’ambulanza, seduto su un lato della barella, intento a fissare il suo amico umano bisognoso di cure sulla barella

Se llama Juan 🐶 y así esperó a su dueño al exterior del Hospital. #NoAlMaltratoAnimal 🐶 pic.twitter.com/qgB5ffJBAe — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 21, 2021

Una volta giunti all’ospedale, fatto scendere dall’ambulanza, Juan è stato sorpreso ad aspettare davanti alla porta.

L’ennesima storia che dimostra quanto sia grande e incondizionato l’amore che questi animali sanno riservare ai loro fidati amici umani, che non sempre lo ricambiano nel giusto modo.

