Cane abbandonato in un parco legato a una fontanella. Incastrati dalle telecamere i responsabili

E’ stato lasciato lì, legato a una fontanella del parco di Casa Giacobbe a Magenta, vicino Milano. Abbandonato da quelli che, per lui, sarebbero dovute essere le persone più importanti della sua vita. Ma ora i responsabili del vile gesto nei confronti di questo cane sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza.

A darne notizia l’assessore alla Sicurezza da Magenta Simone Gelli che, sul suo profilo Facebook ha fatto sapere che gli autori di quello che, ricordiamo, è a tutti gli effetti un reato, sono stati identificati grazie al sistema di video sorveglianza cittadina.

Diversi passanti avevano segnalato il cane lasciato legato nel parco da troppo tempo e denunciato l’abbandono alla polizia locale che nei giorni successivi, esaminando e verificando le immagini registrate dalle telecamere, è riuscita a individuare gli autori del terribile e vile gesto, come lo ha anche definito l’assessore Gelli:

“Ringrazio coloro i quali hanno prontamente denunciato il fatto e contattato il nostro Comando. La tempestività nelle comunicazioni, ha fatto si che ci si attivasse subito, al fine di verificare chi avesse potuto macchiarsi di un atto cosi triste, quanto vile. Ora, la posizione delle persone identificate è al vaglio del nostro comando per tutti gli accertamenti di rito. Sono inoltre contento che, seppur per un episodio così triste, il nostro tanto vituperato sistema di video sorveglianza, abbia contribuito, oserei dire in maniera decisiva, alla risoluzione del caso”.