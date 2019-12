Cane abbandonato trova rifugio nel presepe di Natale commuovendo i passanti e tutto il web

Il presepe simboleggia fin dalle origini il miracolo della vita, la venuta dell’Amore, la speranza nel futuro ed è proprio qui, accanto a Maria e Giuseppe, che ha trovato rifugio un povero cane abbandonato nel Vibonese, a Limbadi.

Raffreddato, dopo aver girovagato chissà quante ore, ha trovato posto nel presepe natalizio allestito in piazza, dove i locali lo hanno visto riposare, con quel suo musetto pacifico.

Inutile dire che si sono commossi tutti e l’episodio è diventato ben presto virale con tantissime condivisioni della sua foto online, come riporta zoom24.

E’ diventato virale sui social un episodio toccante avvenuto nel Vibonese, precisamente a Limbadi, dove un’insolita… Pubblicato da Mariagrazia Quaresima su Venerdì 13 dicembre 2019

Era già successo in Brasile che un cane finisse nel presepe natalizio per ripararsi dal freddo, e anche in quell’occasione ci furono moltissime condivisioni, perché vedere un animale indifeso trovare riparo proprio nel presepe, simbolo di amore e vita, fa emozionare anche i cuori più duri.

Speriamo che questo cane ora trovi una famiglia disposta ad accoglierlo o che, qualora non fosse stato abbandonato ma si fosse semplicemente perso, ritrovi al più presto i proprietari.

Photo Credit: Facebook