I giocatori della Lentigione Calcio scendono in campo insieme ai cuccioli di cane da adottare

Ieri i giocatori del Lentigione Calcio hanno fatto un ingresso insolito in campo. In occasione della partita di campionato di serie D contro l’A.C. Prato, la squadra dilettantistica di Parma si è presentata con in braccio due meravigliose cucciole di cane, Heidy e Luce in cerca di una famiglia che voglia adottarle. La bellissima iniziativa prende il nome “Adotta un amico a quattro zampe” e si tratta della prima di questo tipo promossa da una squadra italiana.

Oggi in campo due ospiti speciali: Heidy e Luce!Le due bellissime cucciole sono entrante in campo insieme ai nostri… Posted by Lentigione Calcio on Sunday, October 10, 2021

Le due adorabili cucciolotte vengono dal rifugio per animali gestito dall’Associazione Equilibranco di Porporano e sono figlie di una randagia. Sono molto pazienti e vivaci, ma soprattutto desiderose di cure e affetto. Fortunatamente, diverse persone hanno già mostrato il loro interesse a un’eventuale adozione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorbolo Mezzani (Parma) si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all’amore e al rispetto verso gli animali. La Lentigione Calcio sono già pronti a collaborare con tutte le associazioni animaliste e i rifugi che vorranno aderire al progetto e, prima di ogni partita giocata in casa, si presenteranno con gli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia.

In occasione della partita di oggi contro il Prato disputata al Camp Nov, il Lentigione – con lo scopo di sensibilizzare… Posted by Comune di Sorbolo Mezzani on Sunday, October 10, 2021

Ci auguriamo che anche altre squadre italiane scelgano di sposare questa splendida causa. Un’iniziativa simile è stata lanciata qualche settimana fa in Romania. Per tutto l’anno, infatti, a ogni partita del campionato di prima divisine giocatori faranno ingresso nel campo con cuccioli di cane in braccio per proporli in adozione. Un semplice gesto che può cambiare la vita a centinaia di cani soli e abbandonati!

