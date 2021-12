I calciatori della Fermana scendono in campo con cuccioli di cane trovatelli in cerca di casa

Sono scesi in campo sorridendo e tenendo in braccio adorabili cuccioli di cane da mostrare al pubblico prima della partita contro la Virtus Entella (squadra di Chiavari). In questo modo la scorsa domenica i calciatori della Fermana, squadra che milita in Serie C, hanno voluto fare la loro parte per sensibilizzare sull’adozione dei cani randagi. Insieme a loro c’erano anche volontari della sezione di Fermo dell’ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), associazione promotrice della splendida iniziativa a cui stanno aderendo anche altre squadre italiane della Lega Pro.

Fermana e ENPA insieme per sensibilizzare tutti al rispetto per gli animaliIn occasione di Fermana – Virtus Entella i… Posted by Fermana Football Club on Sunday, December 19, 2021

Grazie alla FERNANA FC si è scritta una bella pagina di solidarietà, presentando i nostri piccoli trovatelli in attesa di una famiglia in campo, prima del fischio d’inizio” – ha commentato l’ENPA – Congratulazioni Fermana Football Club; comunque vadano partite e campionato per noi avete già vinto!

I cinque cucciolotti scesi in campo provengono dai rifugi dell’ENPA e dal canile comunale e sono in cerca di famiglie che vogliano prendersi cura di loro.

Eccoli i cuccioli portati in campo dalla Fermana…Futura taglia media ,obbligo di sterilizzazione per le femminucce…controlli pre e post affido…Aiutiamoli a trovare una famiglia che li ami per sempre..Regaliamo loro un Natale in casa🎁🎀🎄Condividiamo perfavore…Alla sterilizzazione della mamma provvederemo noi…Aiutateci ad Aiutarli …grazie!!!per info Michela 3483001612 Posted by Enpa – sezione di Fermo on Tuesday, December 21, 2021

In Italia il connubio animali-calcio sta avendo un grande successo.

“Parliamo di due grandi amori degli italiani. – spiega Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’ENPA – Due mondi in qualche modo destinati ad incontrarsi. Anche per questo iniziative come questa sono davvero importanti: portare la cultura del rispetto degli animali negli stadi è un mezzo molto efficace per combattere l’abbandono e il maltrattamento degli animali. Ringraziamo di cuore i presidenti della Figc e della Lega Pro che hanno diffuso il nostro messaggio e invitiamo tutti club a partecipare numerosi”.

Inoltre, l’ENPA ha fatto sapere che la squadra bresciana Feralpisalò ha dedicato agli animali un vero e proprio progetto adottando Leo, un setter di 10 anni che apparteneva a dei cacciatori che avrebbero voluto sopprimerlo perché ormai non più in grado di accompagnarli nelle loro battute di caccia.

E lo scorso ottobre anche i calciatori della Lentigione Calcio hanno fatto un ingresso insolito in campo, portando in braccio due meravigliose cucciole di cane, Heidy e Luce, in cerca di casa. Negli ultimi mesi iniziative di questo tipo si stanno diffondendo in tutto il mondo, dalla Romania alla Russia.

Bravissimi! Questo è il calcio che ci piace!

