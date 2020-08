Cagnolino si perde e “citofona” al suo veterinario per farsi aiutare a tornare a casa (Video)

Perdere di vista il proprio cane e smarrirlo è una brutta esperienza che può succedere a chiunque, soprattutto se si tratta di un cucciolo non ancora abituato a seguire il proprio amico umano.

Quando un cucciolo si allontana e perde la strada di casa, riuscire a ritrovarlo può essere complicato e richiedere diverso tempo.

Fortunatamente non è andata così per il protagonista di questa storia a lieto fine, un cucciolo di soli cinque mesi particolarmente intelligente e astuto, che non ricordava la strada di casa ma che è comunque riuscito a trovare una soluzione per ricongiungersi alla sua famiglia.

Incredibilmente il cagnolino è riuscito a raggiungere lo studio del veterinario dove i suoi amici umani lo portavano per visite e vaccinazioni di routine.

Quando i veterinari hanno visto il cagnolino davanti all’ingresso del loro studio in attesa che qualcuno aprisse la porta lo hanno riconosciuto immediatamente, lo hanno accolto e hanno contattato la sua famiglia.

Grazie alla sua intelligenza, il cucciolo è riuscito a scodinzolare di nuovo ai suoi amici umani dopo sole 15 ore.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video è stato poi condiviso dai medici veterinari.

Fonte di riferimento: Putahracsa Veterinary Clinic

Leggi anche: