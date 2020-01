Carabinieri di Gallipoli salvano cagnolina con zampa rotta che vagava sulla Statale

Vagava sulla statale 274 questa cagnolina meticcia con la zampa rotta quando i carabinieri l’hanno individuata. Essendo ferita e spaesata, rischiava di essere investita dalle automobili, ma per fortuna i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli l’hanno tratta in salvo, come riporta Leccenews24.

Fortuna che si trovavano lì di pattuglia e dopo averla vista, sono riusciti ad avvicinarla pian piano. L’hanno quindi legata al guardrail per evitare incidenti e nel frattempo hanno contattato il veterinario e l’Asl di Maglie, provincia di Lecce, che sono intervenuti.

Stando alle prime notizie, la cagnolina fortunatamente non rischia la vita e grazie alle cure tornerà alla normalità. Non essendo provvista di microchip, non è stato possibile risalire all’eventuale proprietario e verrà quindi data in adozione a una nuova famiglia intenzionata a prendersene cura.

Photo Credit: Leccenews24