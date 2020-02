Cagnolina condivide la sua coperta con un randagio insegnandoci quanto è importante la generosità

Lana è una cagnolina come tante ma è anche una cagnolina fortunata visto che la sua proprietaria, Suelen, la ama sconsideratamente e un po’ di tempo fa, per renderla felice, ha acquistato una soffice copertina per la sua cuccia. E Lana ha apprezzato il regalo a tal punto da volerlo condividere con un amico.

Vedendo un cane randagio fuori dal suo recinto lo ha raggiunto e gli ha offerto un pezzetto di coperta. Al mattino Suelen, davanti alla scena, si è commossa e ha fotografato i due cani posizionati da un lato e dall’altro del recinto. Quindi ha postato le foto su Facebook commentando:

“E quando gli animali ti danno un esempio di generosità? La mia vita è la mia vita. Dall’interno del recinto vive Lana, una cagnolina felice, affettuosa e molto gentile. Questa settimana Lana ha avuto una nuova coperta per affrontare il freddo e si è anche fatta un amico per strada (il viso fuori dalla recinzione).

Ieri sera, prima di dormire, abbiamo sistemato la coperta di Lana nella cuccia per coccolarla e farla dormire. Stamattina la scena era quella della foto!”

Suelen ha detto di essere rimasta sconvolta dalla generosità di Lana, considerato che nemmeno noi uomini siamo così solidali verso i nostri simili:

“Un cane può essere più solidale e razionale di noi che ci diciamo umani? Sì, sì! Quante volte vediamo un nostro simile che passa bisognoso e ignoriamo, non facciamo niente? Fingere di non averlo visto non elimina il problema, ma dà la falsa sensazione che questo problema non esista. Santa ignoranza! Anche gli esseri che vengono chiamati irrazionali ci danno lezione di morale! Sembra proprio che stiamo perdendo la nostra umanità Fortunatamente per noi abbiamo questi esseri speciali che ci scuotono di tanto in tanto.”

Incoraggiata dal gesto della sua cagnolina, ha poi deciso di adottare il cane randagio che ora finalmente non è più solo. Davvero un insegnamento prezioso per tutti noi, soprattutto di questi tempi in cui l’egoismo prende spesso il sopravvento sulla generosità.

