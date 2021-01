[VIDEO] Sanny, la cagnolina che allatta i suoi “amici” gatti

Una cagnolina che allatta e coccola dei gattini: ecco la storia di Sanny, che che è passata dall’inseguire i mici per casa al prendersi cura di loro come una mamma.

George, il contadino di una fattoria in Grecia, ha trovato Sanny lo scorso luglio in una foresta e l’ha adottata. Inizialmente il cane non andava d’accordo con i felini: i litigi erano continui.

Tuttavia la vicinanza quotidiana ha portato Sanny ad apprezzare la presenza dei mici, tanto che ha creato con loro un legame unico. Ultimamente non solo la cagnolina allatta i cuccioli di gatto, ma dorme anche con loro.

La natura è piena di sorprendenti gesti d’amore!

