I Bulldog francesi di Lady Gaga sono stati ritrovati dopo il rapimento. Il loro dogsitter, a cui hanno sparato, si riprenderà

I due bulldog francesi di Lady Gaga sono stati ritrovati. Erano stati rapiti dopo che il loro dogsitter è stato colpito da colpi di arma da fuoco.

La conferma arriva dal capitano della polizia di Los Angeles, Jonathan Tippet, rivelando a People e all’Associated Press che i cani sono al sicuro.

“Posso confermare che i cani sono stati localizzati e sono al sicuro”, conferma Tippet.

I cani sono stati portati alla stazione di polizia da una donna intorno alle 18:00 di ieri. Non è stato chiaro come la donna abbia ottenuto i cani, anche se sembra essere non coinvolta e non associata al’attacco di mercoledì sera.

Il dogistter Ryan Fischer, colpito una volta al petto. è in condizioni stabili in ospedale e, secondo gli inquirenti, si riprenderà completamente.

Fonte: People, Associated Press, TMZ