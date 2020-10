Realizza dei geniali spioncini per i suoi labrador in modo che possano vederla tornare a casa

Una signora australiana “mamma” di 2 labrador che stanno spesso in giardino ha pensato a un’idea semplice ma geniale per fare in modo che i suoi amici a 4 zampe si possano accorgere facilmente del momento in cui torna a casa ogni giorno.

I cani, si sa, non aspettano altro che il ritorno del proprio proprietario a casa, un mix di eccitazione e felicità che possono esprimere in modo diverso. I cani di questa signora australiana, però, hanno una difficoltà in più, si trovano infatti in un giardino con una recinzione alta e di legno che gli impedisce la vista.

Cosa ha pensato allora la donna? Per assicurarsi che potessero vederla arrivare, ha praticato tre fori per ogni cane, uno per il muso e altri due per gli occhi. Un’idea semplice ma davvero efficace.

In pratica, come potete vedere nelle foto e nel video, la donna ha creato delle specie di spioncini nel recinto di legno, così che i suoi amorevoli labrador possano vedere esattamente cosa sta succedendo fuori dal giardino. In caso contrario, effettivamente, i cani farebbero fatica ad accorgersi del suo ritorno, almeno visivamente dato che sappiamo che con altri sensi possono “captare” comunque la presenza della loro amica.

L’idea, condivisa in un video su TikTok, è stata apprezzata da migliaia di utenti che sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla sua genialità. Tanti i commenti ricevuti e c’è chi le ha scritto: “Devi brevettare quell’idea onestamente, è la cosa migliore che abbia mai visto“.

Anche un altro video in cui è protagonista un cane, stavolta un golden retriever, è diventato molto popolare su TikTok nei giorni scorsi. È stato ripreso casualmente da una videocamera per animali domestici che la proprietaria aveva installato per tenere d’occhio il suo Jax quando si trovava fuori casa.

Un giorno, il dispositivo stava ancora filmando mentre la giovane proprietaria è rientrata a casa dopo una serata trascorsa fuori bevendo un po’ troppo.

Per fortuna, Jax di due anni e mezzo era a disposizione per assicurarsi che la sua amica andasse a letto sana e salva. Curiosi di vedere come si è comportato? Ecco il video…

