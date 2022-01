Bonus per cani e gatti 2022: attenzione alle fake news, ecco cos’è davvero e come richiederlo

Torna anche quest’anno il bonus animali domestici 2022 (noto anche come bonus veterinario), confermato dalla Legge di Bilancio approvata recentemente. Si tratta di un’agevolazione molto utile pensata per sostenere i cittadini italiani che vivono con uno o più pelosetti e che devono affrontare spese veterinarie, talvolta piuttosto esose. Tuttavia, su questo bonus c’è ancora parecchia confusione. Se da qualche parte avete letto che è possibile risparmiare fino a 550 euro, si tratta di una bufala. Le cose non stanno esattamente così.

In realtà l’agevolazione in questione consiste in una detrazione del 19% su una spesa massima di 550 euro. Ciò significa che si può avere un bonus fiscale di un massimo di 80 euro, naturalmente a patto che tutti i pagamenti siano tracciabili o che si presentino regolari ricevute fiscali per le spese sostenute.

Come richiedere il bonus

L’agevolazione può essere richiesta una sola volta da tutti i cittadini italiani, senza limite di ISEE. Possono fare domanda i tutori legali dell’animale. Nel caso dei cani, basterà presentare la documentazione della sua iscrizione all’Anagrafe Canina e quella relativa al microchip. Se, invece, si tratta di gatti bisogna dotarlo di microchip o presentare la fattura dell’acquisto nel caso in cui l’animale fosse stato acquistato.

La richiesta va effettuata compilando il modulo che sarà messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Come anticipato, i pagamenti relative alle spese veterinarie dovranno essere tracciabili e quindi devono essere eseguiti con carte di credito, bancomat, o con versamenti bancari o postali. In alternativa, possono essere presentate anche le ricevute fiscali delle spese effettuate.

L’obbligo di pagamento tracciabile non si applica alle spese sostenute per:

l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici

le detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: